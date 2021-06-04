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Уволенный сотрудник выстрелил в начальника на севере Москвы
Фото: moscow-live

Уволенный сотрудник выстрелил в начальника на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, 4-й Вятский переулок Карта всех событий

Нетрезвый мужчина два раза выстрелил в своего бывшего работодателя. Инцидент произошел в столице вечером в четверг, 3 июня, в подземном гараже, расположенном в 4-м Вятском переулке.

По предварительной информации, Алексей Щ. решил поговорить с управляющим компанией — 44-летний мужчина требовал принять его обратно на работу, где он трудился контролером. Разговор перерос в драку, и бывший сотрудник успел дважды выстрелить в оппонента, прежде чем у него выхватили пистолет.

Мужчине удалось сбежать с места происшествия, его бывшего начальника доставили в больницу с ранением.

Обстоятельства происшествия выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что мужчину жестоко избили случайные прохожие на юго-западе Москвы.

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