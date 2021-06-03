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Мужчину жестоко избили случайные прохожие на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Мужчину жестоко избили случайные прохожие на юго-западе Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 9 Карта всех событий

Двое неизвестных поссорились с прохожим на юго-западе столицы и жестоко избили его. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Конфликт между мужчинами произошел вблизи дома № 9, расположенного на Новоясеневском проспекте. Злоумышленники избили потерпевшего, проломили голову и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция ищет нападавших.

Ранее «ВМ» сообщала, что после стрельбы на Марксистской улице в Москве возбудили уголовное дело о разбое.

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