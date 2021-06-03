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Набросился и избил: в центре Москвы неизвестный чуть не лишил оппонента глаза
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Набросился и избил: в центре Москвы неизвестный чуть не лишил оппонента глаза

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, 8к22 Карта всех событий

Неизвестный избил 25-летнего мужчину в центре столицы. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел по адресу Ленинский проспект, 8, корпус 22. Неизвестный напал на прохожего и несколько раз ударил его. Медики диагностировали у мужчины ушибы, гематомы, а также повреждение глазницы.

По данному факту проводится проверка, отметили в ведомстве.

Ранее несколько мужчин напали на прохожего на юге Москвы.

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