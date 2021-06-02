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Несколько мужчин напали на прохожего на юге Москвы
Фото: mos.ru

Несколько мужчин напали на прохожего на юге Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Газопровод, 9к1 Карта всех событий

Неизвестные избили человека на юге столицы. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне около 21 часа в районе Чертаново Южное. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли недалеко от места драки и доставили в отдел четверых горожан, которые рассказали, что группа неизвестных избила мужчину на улице Газопровод у дома № 9.

Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

По данному факту проводится проверка.

Ранее неизвестный в медицинской маске избил и обокрал 23-летнюю девушку в Москве.

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