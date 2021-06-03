После стрельбы на Марксистской улице в Москве возбудили уголовное дело о разбое

Фото: МВД

Россия, Москва, Марксистская улица, 18/8с1 Карта всех событий

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» после стрельбы в центре Москвы. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Перестрелка произошла в среду, 2 июня, примерно в 11 утра, на пересечении Маяковского переулка с Марксистской улицей, 18/8, строение 1. По данным ведомства, двое мужчин познакомились с неким гражданином в интернете и договорились об обмене российских денег на валюту. По замыслу потерпевших, мужчина по своему паспорту должен был поменять в банке 737 тысяч 700 рублей на иностранную валюту.

В назначенный день троица встретилась у банка. Изначально все шло хорошо — мужчина поменял деньги и вернул их владельцам. Однако при проверке последние заметили, что переданная валюта — фальшивка. Не желая признаваться, злоумышленник открыл огонь по оппонентам. Владельцы денег также начали отстреливаться из травматических пистолетов.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Позже всех троих задержали. Полиция установила, что потерпевшие — 31-летний и 35-летний приезжие мужчины, а злоумышленник — 35-летний житель Подмосковья. Конфликт разгорелся из-за 10 тысяч долларов США, которые мужчина подменил на муляжи.

Очевидец случившегося Ольга Степанова (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ») сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы», что во время конфликта с участием трех мужчин, который произошел в центре Москвы примерно в 11:00, прогремел хлопок, похожий на взрыв гранаты.

— Мы с коллегами услышали взрыв. Сначала думали, что это граната взорвалась. Это было очень громко. Аж стекла содрогнулись, — рассказала Степанова.

Это не единственная перестрелка, которая произошла в среду, 2 июня. Так, столичные полицейские задержали 47-летнего приезжего водителя по подозрению в хулиганстве. «ВМ» сообщала, что два автолюбителя повздорили на Варшавском шоссе. В какой-то момент водитель Chevrolet Cruze выстрелил в стекло своего оппонента. Пострадавший обратился в полицию. В результате инцидента он получил ранение от осколков стекла.

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