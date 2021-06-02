Водителя задержали после стрельбы по машине во время дорожного конфликта в Южном Бутове

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 47-летнего приезжего водителя по подозрению в хулиганстве. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

По данным ведомства, два автолюбителя поссорились на Варшавском шоссе в Южном Бутове. В какой-то момент водитель Chevrolet Cruze выстрелил в боковое стекло своего оппонента на Volkswagen Polo. В результате инцидента мужчина получил ранение от осколков стекла.

Потерпевший обратился в полицию. Силовики быстро нашли «хулигана». У него изъяли оружие. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый находится под домашним арестом.

Ранее «ВМ» сообщала, что конфликт трех мужчин закончился стрельбой в центре Москвы.

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