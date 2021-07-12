Жара может увеличить летальность в Москве

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Жаркая погода может осложнить течение коронавируса и других заболеваний, что провоцирует рост числа летальных исходов. В особой группе риска — пожилые люди. Об этом «ВМ» рассказала главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

Последнее десятилетие продолжительная летняя жара вызывает у москвичей нешуточную тревогу. Многие вспоминают 2010 год — духота, дым от пожаров и ни капли с неба на протяжении нескольких недель. То лето было непростым для всех, а для людей, страдающих хроническими заболеваниями, — в особенности.

— Количество случаев гибели от обострений хронических заболеваний в период жары 2010 года было в несколько раз больше, чем в обычные дни, — говорит главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова. — Пики жары этого года, которые обещают быть не менее опасными, могут также увеличить показатель гибели от обострений хронических заболеваний по сравнению с обычными днями.

Каким бы непримиримым ни был спор между любителями жаркого и прохладного лета, жара — это в любом случае стресс для организма. Если человек имеет то или иное сердечно-сосудистое заболевание, его организм и так работает на пределе, компенсируя нарушения в работе органов. В жару нагрузка на сердце и сосуды становится еще больше, возникает риск обострений — инфарктов и инсультов.

— Потеря жидкости в организме может приводить к резкому повышению тромбообразования. Гиперкоагуляция в свою очередь вызывает падение давления. Это особенно опасно для больных с атеросклерозом. В этой ситуации резкое падение давления может спровоцировать инсульт и инфаркт. Если состояние не корректировать, возможен летальный исход, — объясняет Кузенкова.

В особой группе риска находятся пожилые люди, поскольку именно они в большинстве имеют различные хронические заболевания, обостряющиеся в жару.

— Их организм уже не способен адаптироваться к перемене климатических условий, поэтому возникают острые состояния, вызванные жарой. Уменьшение жидкости в организме приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций. В частности, повышается риск тромбозов, так как увеличивается вязкость крови. А это в свою очередь может привести к инфаркту, инсульту, тромбозу глубоких вен нижних конечностей — в зависимости от того, в каких сосудах образовались тромбы, — рассказывает Кузенкова.

Этим летом, несмотря на аномально высокие температуры, осадки все же выпадают, правда, как показали ливни прошлой недели, не всегда равномерно. Тем не менее в этом году есть другой отягчающий фактор, возможно, даже более опасный, чем отсутствие дождей, — пандемия коронавируса.

— Жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе — большой стресс для организма. Жара вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, вызывает повышенное сердцебиение. Надо иметь в виду, что коронавирус часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. Больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой, — отмечает Кузенкова.

По ее словам, затяжная жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев коронавируса и, соответственно, неблагоприятных исходов, поэтому тем, кто заразился COVID-19, особенно важно поддерживать в помещении достаточную влажность, температуру воздуха и пить больше жидкости.

— Чтобы не допускать таких рисков, я советую как можно скорее вакцинироваться, — добавила Кузенкова.

Корректировки образа жизни жаркая погода требует ото всех. Врачи рекомендуют всем пить больше воды, воздерживаться от физических нагрузок, пользоваться кондиционерами. Из дома по возможности лучше не выходить, особенно в самые жаркие часы.