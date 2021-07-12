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Совет ЕС продлил на полгода санкции против России

Анастасия Волоснова

Политика
Совет ЕС продлил на полгода санкции против России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Евросоюз продлил на полгода экономические секторальные санкции в отношении России. Об этом свидетельствует заявление Совета ЕС, которое было распространено в понедельник, 12 июля.

Согласно новому документу, санкции будут действовать до 31 января 2022 года. Ограничительные меры нацелены на конкретные сектора экономики РФ на фоне ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Ранее Совет ЕС продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией на год — до 23 июня 2022 года. Меры были продлены в рамках стратегии, принятой в 2014 году после того, как Крым стал частью России. Программа была направлена на непризнание иностранными государствами воссоединения полуострова с РФ.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.

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