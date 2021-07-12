Врач-терапевт рассказала, что должно быть в каждой аптечке летом

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В аптечке каждого человека летом должны быть сорбенты, ведь в жаркую погоду повышается риск пищевого отравления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, сорбенты можно принимать самостоятельно. Любая интоксикация организма снимается именно этими препаратами.

— Сорбенты должны быть летом у каждого в аптечке, едем ли мы в отпуск, на даче находимся, дома. Съели что-то постоявшее на солнце, испорченное, — сорбенты, — сказала врач.

Она добавила, что в аномально теплую погоду также важно пить воду всем без исключения. При этом, чтобы не навредить организму, не нужно заменять ее употребление сладкими напитками или, например, холодным пивом.

— Пьем обычную воду и чай без сахара — это будет самым правильным, — добавила собеседница издания.