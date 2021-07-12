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Марафон «Не уставайте делать добро» пройдет в Музее Чехова

Ольга Маркова

Развлечения
Марафон «Не уставайте делать добро» пройдет в Музее Чехова
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей-заповедник А. П. Чехова 17 июля приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в Благотворительном литературно-музыкальном марафоне «Не уставайте делать добро». Как известно, писатель активно занимался благотворительностью: лечил, строил школы, попечительствовал, помогал нуждающимся.

В программе мероприятия заявлены музыкальные номера, интерактив «Делаю визиты и конца им не предвижу», выступление Мелиховского театра «Чеховская студия», встреча с главным хранителем музея, экскурсии по его экспозициям.

При поддержке «Почты России» будет работать Почта марафона. Музей выпустил красивые открытки с видами усадьбы, прямо отсюда можно будет отправить яркое послание в любой уголок России.

В афише мероприятия: музыкальная гостиная «Чехов и музыка», инсценировки рассказов Чехова, концерт оркестра народных инструментов Ступинской филармонии «Мелодии России» с программой лирических произведений, встреча «История замечательного экспоната», прогулки по усадьбе с экскурсоводом «О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад!», посещение выставки «Пейзаж» и познавательная программа «Делаю визиты и конца их не предвижу».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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