Пребывание граждан в лесах Подмосковья ограничили из-за риска пожаров

Фото: Youtube / Заповедник «Кологривский лес»

Пребывание граждан и въезд автотранспорта в подмосковные леса ограничили до 19 июля из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья.

— С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области, — говорится в сообщении.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Андрея Разина, мера вызвана осложнением пожарной обстановки на территории лесов. Так, например, согласно данным прогноза Гидрометцентра РФ, на территории лесных подмосковных земель установлен четвертый класс пожарной опасности.

За нарушение установленных правил гражданам может грозить штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей и от 300 тысяч до полумиллиона рублей для юридических лиц.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир в свою очередь добавила, что в филиалах лесничеств ведется усиленный патруль. Кроме того, ответственные лица ежедневно дежурят с 08:00 до 21:00 на диспетчерских пунктах пожарных станций «Центрлесхоз». Пропускать граждан на территории лесов будут только через контрольно-пропускные пункты. Все мощности пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности, а лесные дороги перекрыты шлагбаумами.

Ранее, 23 июня, МЧС предупредило граждан о высокой пожароопасности в Подмосковье. Четвертый класс пожароопасности отмечен в Дмитровском городском округе, Павловском Посаде и ряде других муниципалитетов. При необходимости стоит обратиться в ГУ МЧС по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по номерам 01 или при звонке с мобильного — 101.