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Песков опроверг сообщения о возможном переносе сентябрьских выборов в РФ

Анастасия Волоснова

Политика
Песков опроверг сообщения о возможном переносе сентябрьских выборов в РФ
Фото: Администрация президента РФ

Сообщения о возможном переносе сентябрьских выборов в Госдуму являются лживой информацией. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство РФ обсуждает возможность переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более позднее время из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Песков ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли власти перенос сентябрьских выборов.

— Уже десять раз это все опровергли. Нет, нет. Это лживая информация, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин призвал провести выборы в Госдуму прозрачно и открыто. По мнению президента, конкуренция на выборах должна состоять из предметной дискуссии без обвинений и оскорблений. Такие методы, выразил надежду Путин, остались в 1990-х годах. Кроме того, президент рассчитывает, что россияне в ходе выборов поддержат партии, для которых служение родине является высшей ценностью.

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