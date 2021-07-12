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Леонардо Ди Каприо пообещал подключиться к борьбе с пожарами в Якутии

Анастасия Колоскова

Общество
Леонардо Ди Каприо пообещал подключиться к борьбе с пожарами в Якутии
Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» / Paramount Pictures, 2013

«Оскароносный» голливудский актер Леонардо Ди Каприо пообещал помочь в борьбе с лесными пожарами в Сибири после того, как его к этому призвала якутская экозащитница Роза Дьячковская.

Дьячковская получила диплом эколога на родине, а затем перебралась в Таиланд. Тем не менее ее не перестает волновать судьба малой родины. После того как она стала видеть сообщения о пожарах в якутских интернет-сообществах, она решила внести в решение этого вопроса свою лепту.

Эколог распространяла сообщения о пожарах в Сети, благодаря чему о проблеме узнали многие люди.

— И все это время я не переставала писать Леонардо Ди Каприо, — рассказала защитница экологии.

По словам Дьячковской, она отправляла артисту сообщения, а также отмечала его в сторис и своих постах в Instagram. И старания эколога не прошли даром. Леонардо Ди Каприо все-таки откликнулся.

— Он написал мне, что посмотрит, что можно сделать с этой ситуацией, что он об этой ситуации знает, что нужно переговорить со своим руководством и с властями. Я попросила его разместить публикацию у себя на официальной страничке в Instagram. Также я не исключаю Тома Харди, Арнольда Шварценеггера и Стивена Сигала, чтобы они тоже осветили эту проблему, потому что они очень любят Якутию и близки к ней. Допустим, Стивен Сигал считает себя потомком якутов, — приводит слова Дьячковской Пятый канал.

Активистка призналась, что сообщение от актера ее взволновало и обрадовало. Роза Дьячковская планирует продолжать поиски знаменитостей, которые не останутся равнодушными к ситуации с лесными пожарами.

Известно, что Ди Каприо основал благотворительный фонд по сохранению экологической среды и поднимает вопросы о проблемах Земли. Так, он связал рекордные морозы в Якутии и угрозу жизни местных жителей с изменением климата.

Актер пообещал Дьячковской встретиться с менеджмент-командой и обсудить возможности поддержки. Кроме того, он упомянул, что молится за благополучие Сибири.

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