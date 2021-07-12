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«Высокий уровень ультрафиолета»: синоптик назвал дни, когда в Москве будет опасно загорать

Юлия Евграфова

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Общество
«Высокий уровень ультрафиолета»: синоптик назвал дни, когда в Москве будет опасно загорать
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С 13 по 16 июля в столице сохранится аномальная жара в 32–34 градуса. В эти дни также ожидается превышенный уровень ультрафиолета, поэтому отдыхать на открытом воздухе будет просто опасно. Об этом «ВМ» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Уровень ультрафиолета на этой неделе будет пять единиц. Это очень редко бывает. Такой показатель больше характерен для южных районов, но при таком мощном антициклоне и малооблачном небе, при небольшом содержании озона тут уже пять единиц — это опасно, — уточнил собеседник «ВМ».

По словам Вильфанда, при таких погодных аномалиях с 10 до 14 часов лучше не находиться под прямым воздействием солнечных лучей в эти дни. А загорать, уточнил синоптик, можно и в тени.

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