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Новый проект «Кинолето» стартует в Доме Гоголя

Ольга Маркова

Развлечения
Новый проект «Кинолето» стартует в Доме Гоголя
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» приглашает посетителей 23 июля принять участие в новом просветительском проекте — «Кинолето».

Проект стартует с фильма «Путевка в жизнь». Именно эта кинокартина стала первым советским художественным звуковым фильмом. В ее основу положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента.

Премьера ленты состоялась 1 июня 1931 года в московской консерватории, где в те времена находился кинотеатр «Колосс», а позже — в кинотеатре «Художественный».

Любители истории отечественного кинематографа на лекции узнают: какие черты немого кино есть в фильме; где проходили съемки; какие достижения есть у режиссера картины Николая Экка; для кого из известных актеров эта картина стала первой работой в кино; а также историю одной из первых школ-коммун — Болшевской трудовой коммуны ОГПУ № 1, основанной в 1924 году.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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