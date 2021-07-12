Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 25–35 процентов

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 25–35 процентов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Посещаемость столичных торговых центров упала из-за новых коронавирусных ограничений на 25–35 процентов. Это привело к падению арендных доходов на 15-20 процентов, сообщает в понедельник, 12 июля, пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

— Лишь в мае 2021 года торговым центрам удалось вернуться к цифрам 2019 года. Однако уже в июне мы зафиксировали катастрофический спад в количестве посетителей. По сути, у торговых центров за последние полтора года был только один месяц, в который они достигли прежних показателей, — процитировали в сообщении управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского.

Доходы от аренды начали снижаться с марта 2020 года. В том году они снизились на 50 процентов, по сравнению с 2019. По мнению представителя РСТЦ, восстановление отрасли может занять до трех лет.

На падение доходов повлияли ограничения, введенные властями столицы. Это и система QR-кодов, и ограничения, введенные на детские комнаты в ТЦ. Общепит и детские комнаты традиционно являются точками притяжения для посетителей.

Как утверждает Войцеховский, если ничего не изменится, вполне можно ожидать закрытие большей части малого и среднего бизнеса, арендующего помещения в торговых центрах, передает ТАСС.

Ранее отмечалось, что столичные власти не планируют вводить QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах. Также сообщалось, что посещать заведения общественного питания в столице с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди, либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки против коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общественного питания в Москве.

Читайте также:
ограничениеторговый центркоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте