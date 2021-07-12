Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 25–35 процентов

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Посещаемость столичных торговых центров упала из-за новых коронавирусных ограничений на 25–35 процентов. Это привело к падению арендных доходов на 15-20 процентов, сообщает в понедельник, 12 июля, пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

— Лишь в мае 2021 года торговым центрам удалось вернуться к цифрам 2019 года. Однако уже в июне мы зафиксировали катастрофический спад в количестве посетителей. По сути, у торговых центров за последние полтора года был только один месяц, в который они достигли прежних показателей, — процитировали в сообщении управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского.

Доходы от аренды начали снижаться с марта 2020 года. В том году они снизились на 50 процентов, по сравнению с 2019. По мнению представителя РСТЦ, восстановление отрасли может занять до трех лет.

На падение доходов повлияли ограничения, введенные властями столицы. Это и система QR-кодов, и ограничения, введенные на детские комнаты в ТЦ. Общепит и детские комнаты традиционно являются точками притяжения для посетителей.

Как утверждает Войцеховский, если ничего не изменится, вполне можно ожидать закрытие большей части малого и среднего бизнеса, арендующего помещения в торговых центрах, передает ТАСС.

Ранее отмечалось, что столичные власти не планируют вводить QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах. Также сообщалось, что посещать заведения общественного питания в столице с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди, либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки против коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общественного питания в Москве.