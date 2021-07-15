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Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде на следующей неделе

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аномальная жара спадет в столице после выходных, однако жителей ждет новое погодное испытание. Синоптики прогнозируют в начале следующей недели сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и град. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

— В понедельник, 19 июля, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который во второй половине дня проявится в столице ливнями, грозами со шквалистым усилением ветра до 15–20 метров в секунду, а местами и с градом. Что в комплексе будет представлять опасность, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, холодный фронт останется в столице и в ночь на вторник. Городу могут грозить локальные подтопления, так как количество осадков составит от четверти до половины месячной нормы.

Днем 20 июля в регионе будет дуть северо-западный ветер, который принесет более прохладный воздух. Температура понизится до 23–28 градусов, а аномалия средней суточной температуры воздуха сократится до плюс 4–5 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что жара из России будет «уходить со скандалом», не исключено появление смерчей и града. Специалист отметил, что с середины следующей недели в Московской области и средней полосе России ожидаются ощутимые осадки. Он призвал уставших от жары россиян подождать еще два–три дня, пока не начнется понижение температуры.

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