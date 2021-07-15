Буцкая и Выборный помогут москвичам решить проблему «резиновых квартир»

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Лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая и депутат Государственной думы Анатолий Выборный встретились с москвичами, обеспокоенными «резиновыми квартирами» с мигрантами. Жители Новогиреева пожаловались Буцкой на проблемы после того, как в одной из квартир их дома поселились приезжие из бывших советских республик.

Жильцы дома по Саперному проезду подозревают, что в соседской квартире живут десятки мигрантов. Москвичи боятся за свою безопасность и безопасность детей. Люди старшего поколения опасаются, что нелегалы могут принести в их дом коронавирусную инфекцию.

— Правительство Москвы сегодня принимает самые экстренные меры по вакцинации мигрантов и рабочих из ближнего зарубежья, но прививки получают те, кто легально зарегистрирован, а нелегальные мигранты в программу вакцинации могут и не попадать. Но мы в первую очередь должны думать о безопасности москвичей, — пояснила Татьяна Буцкая.

По словам заместителя председателя комиссии по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, новые законодательные меры помогут усовершенствовать миграционный контроль.

— Госдумой принят закон об обязательной дактилоскопии, усилен контроль, в том числе цифровой, за трудовыми мигрантами. Установлена более строгая ответственность за организацию незаконного въезда в Россию иностранцев — вплоть до уголовного наказания, и за другие нарушения в миграционной сфере — вплоть до принудительного выдворения, подразумевающего запрет на въезд в Россию до десяти лет, — отметил депутат Выборный.

Участники встречи в Новогирееве договорились составить коллективное обращение в правоохранительные органы. Лидер «Совета матерей» Буцкая и депутат Госдумы Выборный взяли проблему под свой контроль.