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Дмитрий Саблин: Защищаем интересы жителей Тропарево-Никулина при развитии социальной инфраструктуры

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин: Защищаем интересы жителей Тропарево-Никулина при развитии социальной инфраструктуры
Фото: Семен Василевич

14 июля депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин в районе Тропарево-Никулино оценил ход работ на социально значимых объектах.

В заказнике «Тропаревский», где при поддержке депутата идет подготовка к строительству нового моста через Очаковку, он вместе с жителями осмотрел мост-дублер и провел презентацию проекта основного моста.

— Чтобы защитить территорию парка от затопления, необходимо как можно скорее завершить снос старого моста, который работает как плотина и препятствует нормальному прохождению воды во время дождей. Эти работы мы в ближайшее время завершим, — сказал Дмитрий Саблин.

На Академика Анохина, 34, корпус 1, благодаря депутату наказ отремонтировать футбольное поле перерос в план комплексного благоустройства. Теперь рядом со стадионом завершено асфальтирование парковки, территория подготовлена к установке новых бортов, закуплено новое покрытие.

— Главная задача — защитить предложения жителей и устранить замечания, которые возникают в процессе работ. Родители рассказали, что в обновленном дворе нужен игровой комплекс для детей старше шести лет. Обязательно прослежу, чтобы его установили, — сказал Дмитрий Саблин.

На скейт-площадке на проспекте Вернадского парламентарий пообщался с жителями, которые просили провести ее реконструкцию. Ранее депутат направил запрос в департамент капремонта, в результате чего площадку включили в проект благоустройства проспекта, ведутся проектно-изыскательные работы.

— Большое спасибо нашим ребятам-скейтерам, лично Максиму Волошину, за идеи. Сейчас наша задача — сделать проект, соответствующий потребностям и ожиданиям жителей, — поделился итогами встречи Дмитрий Саблин.

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