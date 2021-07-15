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Хоккейный МАКС-2021

Эвелина Василькова

Общество
Хоккейный МАКС-2021
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Ассоциация любительского хоккея на базе ледового дворца «Лыткарино» проведет первый в истории праздничный гала-матч, посвященный открытию авиасалона МАКС-2021.

Участие в матче примут московские хоккейные команды «Ассоциация любительского хоккея» и АХК «Сухой». В составе команды «АЛХ» участие примут: высшее руководство силовых структур РФ, олимпийский чемпион Сергей Светлов, звезда мирового футбола Александр Мостовой, семикратный чемпион мира по бенди Евгений Иванушкин, певец, экс-солист группы «Челси» Роман Архипов, а также звезды эстрады, кино и театра.

В составе АХК «Сухой» примут участие: заслуженный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Леонидович Богдан, летчик-испытатель 1-го класса Рафаэль Фаимович Сулейманов, летчик-испытатель 1-го класса Арцебарский Тарас Анатольевич и другие.

Гала-матч пройдет 22 июля. Вход бесплатный. Для аккредитации СМИ необходимо заранее прислать заявку на e-mail: alh-2017@yandex.ru.

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