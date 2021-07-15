Около 300 бригад «Мосводостока» дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Комплекс столичного городского хозяйства проинформировал москвичей, куда они могут сообщить о скоплении воды из-за обильных осадков.

Так, о скоплениях воды возле дома горожане могут проинформировать управу района, префектуру округа, объединение административно-технических инспекций (ОАТИ), единый диспетчерский центр либо разметить информацию на портале «Наш город».

О подтоплении дорог и улиц москвичам следует известить ГУП «Мосводосток», а сообщения о скоплении воды в подземных переходах принимает ГБУ «Гормост».

В ведомстве напомнили, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

Из-за проливного дождя, который начался в некоторых районах, на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», отмечается в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в столице ожидаются грозы, град и температура до плюс 32 градусов. По его словам, больше всего осадков выпадет в вечернее время — с 18 до 19 часов. В некоторых районах Москвы может выпасть до 8–13 миллиметров осадков. Ветер ожидается от трех до восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым.