Прокуратура запросила для Калви шесть лет условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей

Фигурант дела Baring Vostok Майкл Калви / Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Прокуратура потребовала приговорить к шести годам лишения свободы условно Майкл Калви по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Для других подсудимых гособвинитель запросил сроки от четырех до пяти с половиной лет заключения условно.

Вина основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви в растрате 2,5 миллиарда рублей полностью доказана. Об этом на суде заявил прокурор.

— Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, представленных в ходе судебного следствия, — цитирует РИА Новости слова прокурора.

Прокурор считает, что Калви распределил роли между соучастниками, а на себя возложил руководящую роль. Наказание Михайлова назовет в завершении своей речи, затем слово получат подсудимые и адвокаты.

Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей, его дело рассматривается в суде с декабря 2020 года. По версии следствия, он совместно с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, в рамках которого банк получил 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group вместо возврата долга.

СК считает, что их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей, в то время как они были оценены в три миллиарда рублей. Сторона защиты, на основе данных независимой экспертизы, настаивает, что рыночная стоимость пакета составляла 3,8 миллиарда рублей.