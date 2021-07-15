Божьи коровки оккупировали Анапу. О чем говорит нашествие: угроза, неприятности или счастье?

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Жители и гости Анапы этим летом наблюдают нашествие божьих коровок. По рассказам очевидцев, насекомые заполонили все улицы и пляжи и даже больно кусаются. Между тем туристы не спешат покидать курорт, а власти города заявили, что это обычная «летняя ситуация», которая не несет угрозы для человечества. Самые активные делятся фото и видео в социальных сетях и радуются как дети аномальному явлению, а зря, говорят специалисты. Божья коровка — это божие существо, некий знак из верхнего мира в мир нижний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова.

— Сейчас стихия природы вышла против людей, потому что у людей сорвалась связь с духовным миром. На сегодняшний день участились аномальные случаи в природе: комары кусают со страшной силой, нашествие божьих коровок, потопы, жара. Все это говорит о предзнаменовании свыше, — рассказала она.

По словам шаманки, укус божьей коровки означает, что до вас пытаются достучаться высшие силы, чтобы помочь избежать неприятностей и проблем.

— Отнеситесь бережно к своему здоровью, пройдите обследование, а также обратите внимание на круг общения, возможно, кто-то пытается вас обмануть, плетет интриги, — отмечает Ахмеджанова.

Божья коровка редко предвещает неприятности, а вот нашествие этого насекомого — да. Чтобы нейтрализовать негативное действие, нужно бережно отнестись к живому существу и ни в коем случае не причинять ему вреда. Это может обернуться проблемами со здоровьем, трудностями в жизни, неудачами в карьере и на любовном фронте.

В языческой культуре огромное количество божьих коровок летом сулит холодную зиму. Судя по прогнозам синоптиков, примета оправдывается.

В христианской культуре божья коровка считается знаком свыше. Людям стоит задуматься о своем поведении, пересмотреть взгляды на жизнь, больше думать о духовном. Если изменений не произойдет, то это чревато для всего человечества подобными природными катаклизмами: ураганами, землетрясениями, наводнениями.