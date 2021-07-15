Поилки для животных установили на природных территориях Москвы из-за жары

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Специалисты Мосприроды ухаживают за животными на природных территориях Москвы. Сотрудники ведомства установили в столице поилки для представителей фауны из-за аномально жаркой погоды. Об этом в четверг, 15 июля, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— Специалисты Мосприроды мониторят эту тему (тема помощи животным в период жаркой погоды — прим. «ВМ»). Но в любом случае в жаркое время мы оказываем помощь животным. Установлены поилки, — заявил он.

Кульбачевский добавил, что в городе запланировано несколько мероприятий по помощи животным. Меры поддержки будут оказаны зверям на особо охраняемых территориях Москвы.

Всего количество таких территорий в столице насчитывается 140, передает ТАСС.

Напомним, в четверг, 15 июля, погода в столичном регионе будет носить неустойчивый характер. Жара сохранится, но облачность и кратковременные дожди внесут небольшие коррективы, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 31–33 градуса. В Подмосковье температура ожидается 28–33 градуса тепла.