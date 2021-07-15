Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, продлевающие здоровье суставов

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Важной частью организма являются суставы, которые необходимо питать полезными веществами и ухаживать. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, с помощью каких продуктов и упражнений можно сберечь хрящевую ткань.

Специалист выделил два направления диет, необходимых для нормальной работы суставов.

— Первое: противовоспалительный характер диеты, чтобы суставные поверхности хорошо работали. Второе: использование продуктов — предшественников коллагенов, то есть веществ, из которых состоят ткани и поверхности, — пояснил Гинзбург.

Врач отметил, что следует увеличить в рационе количество морской рыбы, кисломолочных продуктов, овощей, фруктов и приправ. Необходимо ограничить потребление соли и сахара. Для придерживающихся второго варианта диеты очень хорошо подойдут холодцы.

При любых патологиях суставов нужно обращаться к квалифицированным специалистам. Особенно при возникновении боли без предшествующих ей травм. Только после этого следует делать упор на специальные упражнения.