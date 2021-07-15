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В московских аэропортах отменили и задержали 45 рейсов

Полина Долганова

Город
В московских аэропортах отменили и задержали 45 рейсов
Фото: Pexels

В аэропортах Москвы задержали или отменили 45 рейсов. Самые большие проблемы в четверг, 15 июля, наблюдаются в аэропорту Шереметьево.

В аэропорту Внуково был отменен один рейс.

В Домодедове один рейс задержали, 6 полетов были отменены.

В свою очередь в аэропорту Шереметьево 27 задержанных и 3 отмененных рейсов. Из-за мощного ливня аэропорт ограничивал обслуживание вылетов, однако сейчас все уже в норме, сообщает РИА Новости.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее сообщалось, что около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах.

До этого стало известно, что московский аэропорт Шереметьево со второй попытки откроет терминал С 23 июля. Туда переведут международные рейсы компании «Аэрофлот», которые ранее осуществлялись из терминала D.

Напомним, терминал С был закрыт весной 2017 года. На его территории проводились работы по реконструкции. К январю 2020 года терминал был открыт и практически полностью отреставрирован. Его работу пришлось приостановить в марте из-за снижения перевозок в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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