Новый терминал для пассажиров аэроэкспрессов открылся в аэропорту Домодедово

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Новый терминал открыли в аэропорту Домодедово. Его построили для пассажиров аэроэкспрессов. Площадь здания составляет 23,6 тысячи квадратных метров, а пропускная способность будет равна полутора тысячам человек в час.

Терминал состоит из двух железнодорожных платформ с навесом, четырех путей, а также четырехэтажного многофункционального комплекса для обслуживания пассажиров.

— Запуск работы собственного терминала «Аэроэкспресс» в Домодедове является большим и важным шагом в развитии нашей компании в частности и аэропорта в целом, — пояснила генеральный директор компании-перевозчика Алина Бисембаева.

При этом она добавила, что обе организации имеют общую приоритетную задачу – обеспечить комфорт пассажиров во время каждого этапа поездки. По ее словам, благодаря новой инфраструктуре удастся сделать путь из Москвы в аэропорт более «бесшовным» и максимально удобным.

По словам эксперта, теперь авиапассажиры могут быстрее перейти в зал вылета прямо с железнодорожной платформы. Это удастся сделать по принципу «сухие ноги», отмечает РИАМО.