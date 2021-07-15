Мужчину задержали с четырьмя килограммами наркотиков в Подмосковье

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Правоохранительные органы задержали в лесном массиве на окраине подмосковной Кубинки москвича, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по Московской области в четверг, 15 июля.

— В ходе личного досмотра злоумышленника в его сумке обнаружены и изъяты три пакета с порошкообразным веществом общим весом более четырех килограммов, — рассказали в ведомстве.

Химическое исследование показало, что в одном из свертков находился мефедрон весом 1,5 килограмма, остальное отправили на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый отправлен под стражу.

12 июля столичные полицейские изъяли у двух приезжих более 150 граммов героина. Их машину остановили для досмотра на Вельяминовской улице. В ней обнаружили 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Последующая экспертиза показала, что это был героин.