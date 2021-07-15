Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчину задержали с четырьмя килограммами наркотиков в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Мужчину задержали с четырьмя килограммами наркотиков в Подмосковье
Фото: moscow-live

Правоохранительные органы задержали в лесном массиве на окраине подмосковной Кубинки москвича, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по Московской области в четверг, 15 июля.

— В ходе личного досмотра злоумышленника в его сумке обнаружены и изъяты три пакета с порошкообразным веществом общим весом более четырех килограммов, — рассказали в ведомстве.

Химическое исследование показало, что в одном из свертков находился мефедрон весом 1,5 килограмма, остальное отправили на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый отправлен под стражу.

12 июля столичные полицейские изъяли у двух приезжих более 150 граммов героина. Их машину остановили для досмотра на Вельяминовской улице. В ней обнаружили 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Последующая экспертиза показала, что это был героин.

Читайте также:
задержание с наркотикамиГУ МВД по Московской областиуголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Канны-2021: кто теперь актер номер один

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Велосипедисты, учите правила

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Грех, к которому привыкли

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Девочки любят пожестче: харизма деспота доходы бережет

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Все мнения
О проекте