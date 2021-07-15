Подмосковным таксистам без прививки от COVID запретили выходить на работу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Водителей такси в Московской области допускают к работе только при наличии документа о сделанной прививке от новой коронавирусной инфекции с 15 июля. Агрегаторы не могут распределять заказы тем таксистам, которые не прошли вакцинацию. Постановление об этом накануне подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, наличие защиты от коронавируса должно быть подтверждено с помощью специального QR-кода. Его можно получить на сайте государственных услуг.

Недавно в Подмосковье также началась кампания, подразумевающая прививки от COVID-19 для иностранных граждан. Особенно это касается водителей такси и курьеров. Специально для реализации этой программы по распоряжению областного Министерства здравоохранения была запущена работа 15 пунктов вакцинации, где делают прививки однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», отмечает РИАМО.

Благодаря вакцинации граждан удастся снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в случае инфицирования – человек, получивший прививку, перенесет заболевание без тяжелых последствий.