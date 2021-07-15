«Безопасный регион»: камеры позволили снизить преступность на улицах Подмосковья

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Работа камер системы «Безопасный регион» за полгода позволила снизить в Подмосковье на 20,8 процента число преступлений, которые совершаются на улице. Такую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

За шесть месяцев эксперты зарегистрировали более 38 тысяч преступлений. Кроме того, было раскрыто 1,3 тысячи преступлений. Это в два раза превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Видеонаблюдение позволяет представителям правоохранительных органов быстрее идентифицировать и отыскивать преступников. Также система положительно сказывается на обеспечении общественной безопасности.

— Число видеокамер системы «Безопасный регион» в Подмосковье за первое полугодие возросло более чем на десять тысяч и составило около 67,7 тысячи единиц, — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он также добавил, что региональная система видеонаблюдения остается второй по величине на территории Российской Федерации. Она уступает лишь российской столице, отмечает РИАМО.