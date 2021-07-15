Суд рассмотрит уголовное дело Арашуковых с участием присяжных

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Московский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 20 фигурантов, в том числе бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 15 июля.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении 14 подсудимых, его направят для рассмотрения по существу в Преображенский суд. Мосгорсуд также удовлетворил ходатайство стороны защиты, чтобы дело в отношении шести фигурантов рассматривалось при участии присяжных. Их отбор назначен на 11 августа.

В январе 2019 года сотрудники полиции задержали бывшего сенатора Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей.

Суд наложил арест на его денежные средства и имущество. Также экс-сенатору предъявили обвинение в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Фигурантам дела Арашуковых предъявлены обвинения по статьям «Убийство», «Присвоение или растрата», «Превышение должностных полномочий», «Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», а также «Заведомо ложный донос».