Диета от стресса: перечислены продукты, снижающие тревожность

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Стресс может возникать по разным причинам. В такие моменты важно особое внимание уделить своему рациону. Диетологи в беседе с Nation News рассказали, что поможет лучше справиться с тревогой.

По мнению диетологов, депрессивные и тревожные состояния может вызывать дефицит триптофана. Его нехватка способна спровоцировать панические атаки даже у здоровых людей. Кроме того, триптофан смягчает синдром отмены у людей, которые борются с никотиновой или алкогольной зависимостью. Эксперты советуют добавить в рацион сою, кунжут, семена тыквы, сыры чеддер и пармезан, а также индейку, курицу, свинину, бананы, чернослив, шоколад, арахис и молоко.

Снижение уровня омега-3 также может приводить к стрессу. В тяжелые жизненные периоды советуют чаще есть жирные сорта рыбы.

Врачи отмечают, что также необходимо добавить в рацион травы, специи и чай. Ягоды и цитрусовые помогут восполнить дефицит витамина С в организме, а зеленые овощи — нехватку магния.

Соблюдение данных рекомендаций поможет снять напряжение и стресс.