Следком проводит проверку после падения лифта с рабочими в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Иловайская улица, 3 Карта всех событий

Следком (СК) проводит проверку после падения лифта с рабочими в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 15 июля.

СК работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства и причины. Следователи, по словам Ивановой, дадут правовую оценку инциденту на предмет наличия признаков преступлений по статьям «Нарушение требований охраны труда» и «Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ».

Инцидент произошел на улице Иловайской, дом 3. Лифт упал с высоты примерно пяти метров. Пострадали двое рабочих 38 и 39 лет, находившихся в этот момент в кабине. С различными травмами они госпитализированы.

По данным источника «ВМ», лифт упал во время проводимого планового ремонта. У одного из рабочих сломана нога.

1/5 Фото: Прокуратура Москвы 2/5 Фото: Прокуратура Москвы 3/5 Фото: Прокуратура Москвы 4/5 Фото: Прокуратура Москвы 5/5 Фото: Прокуратура Москвы

Подобная история произошла в 2020 году в Благовещенске. Лифт упал вместе с находящимися в нем двумя рабочими. Оба пострадавших были госпитализированы, они получили серьезные травмы.