Кубок мира — 2021: «Танцуйте и будьте счастливы!»

Фото: Пресс-служба Кубок мира — 2021

В Государственном Кремлевском дворце состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Более полутора лет — ни одного международного турнира, и теперь главный паркет страны готов принять лучшие пары России, Канады, США, Украины, Белоруссии, Италии, Исландии, Турции. Организатор XXIV Кубка мира — президент Российского танцевального союза (РТС), почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), заслуженный деятель искусств России Станислав Попов.

— Кубок мира мы дважды переносили с прошлого года по известным для нас всех причинам. Прошедший период был непростым как для организаторов, так и для танцоров. Но мы надеялись на лучшее и продолжали готовить наш знаменитый турнир. И вот он теперь точно состоится в Кремле в эту субботу! Наша команда проделала непростую работу по организации с учетом современных мер требований, чтобы на высшем уровне встретить танцоров, судей и зрителей в легендарном зале. Программа будет очень насыщенной и разнообразной: за шесть часов мы проведем пять турниров по латиноамериканским и европейским танцам. Соревноваться будут профессионалы, любители и пары, выступающие в категории Про-Эм. Живая музыка двух оркестров, уникальные выступления выдающихся танцоров c показательными номерами, любимые всеми танцы для публики, великолепное пение молодой певицы Angel Elange, искусно украшенный зал, сервированные столы для зрителей — все это ждет нас на Кубке мира — 2021, — поделился Попов.

Основное внимание будет приковано к главному турниру — Кубку мира, тридцать шесть дуэтов будут оспаривать выход в финал и лишь шесть получат титул чемпионов.

— Победителями XXIII Кубка мира в 2019 году были Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Но пара рассталась, и теперь на паркет Кирилл выйдет с новой партнершей Викторией Харченко, кстати, в марте они завоевали титул чемпионов России. В арсенале Кирилла титул вице-чемпиона Европы и знаковых международных турниров, финалы чемпионатов мира. Для Виктории это будет первое выступление в качестве профессионала. Их соперниками по паркету могли бы стать вице-чемпионы России предыдущих лет Никита Бровко и Ольга Урумова, которые были бронзовыми призерами Кубка мира — 2019, но… они закончили свое совместное выступление. Изменения коснулись и топовых пар мира… расстались Павел Звычайный и Оксана Лебедев (Германия), Стефано де Филиппо и Дарья Чеснокова (Италия), поэтому сейчас на Кубке мира мы должны увидеть, не только в какой форме находятся спортсмены, но и как сложится будущая профессиональная панель в латине. Грядет смена поколений, новая расстановка сил, и за этим историческим моментом будет интересно наблюдать всем. Борьба за кубок будет красивая и эмоциональная не только между российскими парами, но и парой из США Александром Алтуховым и Шайен Мурилло, Андреем Козловским и Астой Сигвалдадоттир из Исландии, — рассказал Попов.

Зрители смогут увидеть и выступления любителей — пройдут Кубки Кремля по латине и стандарту. Пятьдесят три пары заявлены в обоих турнирах. Любители — это всегда высокий профессионализм танцевания, экспрессия, ошеломительная энергия, задор и огромное желание результативности. Стоит обратить на них особенное внимание, ведь почти завтра они уже могут занять достойное место на профессиональном Олимпе.

Станислав Попов всегда преподносит своим зрителям танцевальные сюрпризы на турнирах в Кремлевском дворце, и этот Кубок не исключение: на паркет выйдут знаменитые Ханна Картунен и Виктор да Силва с новым номером в стиле Exhibition. Несколько лет назад пара завершила совместную карьеру. Ханна перенесла серьезную операцию, но смогла восстановиться. Они вновь исполнят танец, в котором сольются нежность и сила, уязвимость и страсть, любовь и ревность… и обязательно подарят еще дополнительно безграничное ощущение счастья каждому присутствующему в зале от праздника.

Кубок мира — 2021 пройдет 17 июля.

Фото: Пресс-служба Кубок мира — 2021