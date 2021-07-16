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Часть рейсов туристического трамвая отменят из-за репетиции парада в Петербурге

Елена Фролова

Общество
Часть рейсов туристического трамвая отменят из-за репетиции парада в Петербурге
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пятый год подряд в Санкт-Петербурге и Кронштадте проводится главный военно-морской парад. Впервые он состоялся в 2017 году в честь Дня ВМФ. Традиционно профессиональный праздник военных моряков отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 25 июля.

В связи с подготовкой к этому масштабному мероприятию будет ограничено движение транспорта. Например, по информации пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс», будут отменены некоторые рейсы туристического трамвая.

Кроме того, в ближайшее воскресенье, 18 июля, с 9 до 14 часов закроют трамвайное движение по Литейному и Троицкому мостам. В этот день не состоятся все три рейса трамвая «Первый туристический» (Т1). Дело в том, что 18 июля проведут подготовку к главному военно-морскому параду.

Помимо этого, в воскресенье на несколько часов перестанут ездить троллейбусы по нескольким мостам в центре города. 15 июля под звуки марша в Кронштадте состоялась репетиция масштабного мероприятия, посвященного Дню ВМФ, передают «Невские новости».

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