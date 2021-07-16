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Выставка «Трагикомическая мемория физика» откроется в Москве

Ольга Маркова

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Выставка «Трагикомическая мемория физика» откроется в Москве
Фото: официальный сайт мэра Москвы

В квартире Г. М. Кржижановского откроется выставка «Трагикомическая мемория физика», посвященная 130-летию со дня рождения выдающегося отечественного физика, историка науки Сергея Ивановича Вавилова.

Название экспозиции взято из юношеского дневника ученого. Он вел его всю жизнь. И сегодня эта рукопись считается ценнейшим мемуарным источником.

На выставке представлены личные вещи и документы ученого и его семьи, а также фотографии, медали, книги. Мультимедийная программа в режиме слайд-шоу позволяет рассмотреть фотоархив Вавилова.

В экспозиции организована интерактивная зона, где можно познакомиться с копиями документов из персонального фонда Вавилова, хранящегося в Музее современной истории России, почитать его книги.

Вавилов дважды номинировался на Нобелевскую премию. Известные физики Павел Черенков и Илья Франк, ставшие нобелевскими лауреатами, являются его учениками. А биографии Исаака Ньютона и Михаила Ломоносова, написанные Вавиловым, считаются эталонными.

Выставка открыта с 17 июля до 19 сентября, сообщается на сайте музея.

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