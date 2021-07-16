Роман Романенко решил вопрос сноса незаконной постройки на юго-западе Москвы

Роман Романенко, депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России / Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко добился сноса незаконной постройки, преграждавшей прямой проход к улице Куликовской и детской поликлинике в столичном районе Северное Бутово.

— Ко мне обратились жители, чтобы я оказал содействие в ликвидации пристройки торгового комплекса «Персей», которая располагалась здесь незаконно и частично заходила на территорию поликлиники. Собственник мне пообещал разобрать конструкцию. Найден и подрядчик, который восстановит часть забора и облагородит эту часть улицы. Проконтролирую, чтобы работы были закончены в указанный срок, — прокомментировал Роман Романенко.

Жители района Северное Бутово пожаловались депутату Госдумы на отсутствие прохода к улице Куликовской со стороны двора и к детской городской поликлинике № 118 из-за пристройки, появившейся у одного из магазинов еще в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

Недавно в поликлинике закончился капитальный ремонт. Когда велась реконструкция, в соответствии с ГОСТом были установлены ограждения по периметру территории. Но из-за пристройки оказалось, что единственный проход на улицу Куликовскую — к остановке, поликлинике и МФЦ, — полностью прегражден.

Роман Романенко добился, чтобы самострой был снесен и люди имели возможность комфортно добираться до важных объектов социальной инфраструктуры.

На встрече с местными жителями Герой России пообещал, что после окончательного демонтажа самовольного здания до сентября этого года будут выполнены работы по благоустройству прохода.