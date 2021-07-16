Эксперты объяснили рост цен на жилье

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Итоги первого полугодия подвели аналитики рынка недвижимости. Стоимость строящихся квартир в старой Москве увеличилась на 22 процента. За первое полугодие ценник в столичных новостройках составил 300 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

— Все мы понимаем, что в 2020 году рост цен на недвижимость оказался гораздо больше, чем в 2021 году. В настоящее время наблюдается замедление роста цен. На первичном рынке просчитать это замедление сложнее, так как это рынок нескольких игроков. Поэтому проще смотреть на реальную динамику на вторичном рынке, — пояснил Константин Апрелев.

Как пояснил эксперт, во втором полугодии прошлого года в столице цены на вторичном рынке увеличились на 15 процентов, а на новостройки — на 25 процентов. В свою очередь за первые шесть месяцев этого года стоимость вторичного жилья подросла на 7–7,5 процента.

— Основными факторами данной динамики в 2020 году являются обесценивание нацвалюты, снижение ставок по депозитам, а также ожидание людей роста цен на недвижимость. В связи с этим они стали приобретать квартиры. Еще больший интерес этому придала льготная ипотека, — добавил вице-президент Гильдии риелторов.

Согласно данным Гильдии риелторов, ипотечный рынок вырос в полтора раза и в данный момент 80 процентов всех сделок совершается благодаря ипотекам, передает Общественная Служба Новостей.

Тем временем экономический обозреватель Юрий Пронько рассказал, что в апреле-июне по темпам роста стоимости недвижимости первое место среди российских регионов занял Краснодар. Следом за ним оказались Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Уфа.

Увеличение цен на квартиры в многоэтажных домах вызвано стимулирующими мерами, одной из которых стала льготная ипотека. Как рассказал доктор юридических наук Александр Толмачев, возведение нового жилья является одним из способов увеличения финансовых потоков, отмечает «Царьград».

— Семье нужно не просто получить квадратные метры, а создать условия для нормального воспитания ребенка, — подчеркнул Александр Толмачев.

Он также добавил, что важно, чтобы для людей создавались такие условия, чтобы они не мучились в так называемых человейниках, а могли жить нормально.