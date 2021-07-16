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Психолог рассказал, представители какого пола чаще бывают абьюзерами

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог рассказал, представители какого пола чаще бывают абьюзерами
Фото: pixabay.com

Абьюзеры исторически встречаются чаще среди мужчин. Однако в современном мире все больше и больше появляется и женщин-воинов, которые потенциально готовы самоутверждается посредством других. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов.

— В историческом плане — это больше мужская атрибутика. А в современном мире абьюзеров несвойственно делить на мужчин и женщин. Кстати, если говорить о европейцах, то чем более прогрессивная страна, тем больше в ней женщин-абьюзеров. Женщины с разными психотипами, в том числе с тем, который предполагает абьюзивное поведение, находят место в обществе, — сказал собеседник издания.

Кроме того, женщины-абьюзеры создают семьи, рожают детей и продолжают свою генетику, что также влияет на рост числа личностей.

— Если говорить о прогрессивном современном мире, то женщин с архетипом воина довольно много, — добавил Павлов.

По его словам, в азиатском обществе традиции сильнее, и женщины в нем, которые идут против стандартного поведения в обществе, гонимы. Поэтому проявить абьюзера у азиаток не получается.

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