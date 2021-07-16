Маков день: названы приметы и поверья праздника

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Издревле на Руси 16 июля чтили память мучеников Мокия и Марка. В народе этот день стали звать Маковым. Поэтому к данному цветку относились с особым трепетом, его считали священным растением, которое наделено полезными свойствами.

Наши предки были уверены, что семена мака, собранные 16 июля, обладают особой силой. В связи с этим ими старались запастись надолго. Считалось, что тот, кто соберет и сумеет сохранить семена, будет жить долго и счастливо.

Этот урожай также освещали во время Медового спаса, который отмечается 14 августа. После этого их нужно было спрятать в мешочек. Именно после этого обряда семена считались «волшебными». Маковые зернышки защищали от нечистой силы и отпугивали коварных людей. Существовала примета: если насыпать горсть маковых семян в обувь молодоженам, то их никто не сможет сглазить, отмечает «МИР 24».

Семенами этого цветка обсыпали крыльцо дома или люльку новорожденного малыша — так на Руси защищали близких от нечисти. Помимо этого, маковые зернышки ассоциировались у наших предков с дождевыми капельками, а звук пересыпающихся семян — с шумом дождя. Поэтому, чтобы вызвать дождь во время засушливой погоды, их сыпали в колодец.

Чтобы защитить себя от сглаза, нужно было носить при себе немного маковых семян, которые были освящены в церкви. Также существовала примера, если к Маковому дню выросло много щавеля, то зима будет мягкой. В ночь на 16 июля смотрели, хорошо ли видна Полярная звезда. Если она ярко светила, то можно было охотиться на медведя. Также считалось, что сны в эту ночь являются вещими и могут сбыться на следующий день, отмечает Nation News.

Источник: mir24.tv