«Шпагата не хватает»: поклонники не оставили без внимания откровенные фото Максаковой

Мария Максакова / Фото: Cкриншот видео на YouTube (www.youtube.com/watch?v=m9pGtHxT7ms)

Мария Максакова набирается сил перед очередным судебным заседанием и готовится к еще одной схватке с бывшим мужем. Сейчас артистка отдыхает на море и постоянно общается с поклонниками.

В начале июля Максакова перебралась в Одессу, устав от ссор с бывшим супругом и семьей. Певица все еще пытается вернуть московское имущество на Краснопресненской набережной и помириться с детьми, которые сейчас не хотят слышать о матери.

Чтобы отвлечься, артистка забронировала номер в одном из лучших отелей и решила ни в чем себе не отказывать. Максакова ежедневно публикует фотографии с отдыха. Яхта, пляж и солнечная Одесса — вот что можно увидеть на ее странице в Instagram. Но какой же отдых на море без фото в купальнике? Недостатков фигуры Мария не скрывает, а подписчики уважают ее за бодипозитив.

На последней фотографии в своем аккаунте Максакова позирует на фоне воды в ярко-зеленом бикини. Акцент сделан на ягодицах певицы.

«Какая сочная»; «Аппетитный персик!»; «Шпагата не хватает», — пишут в комментариях.