Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья привились в клубах «Активное долголетие»

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Более 30 тысяч граждан старшего возраста прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в подмосковных клубах «Активное долголетие». Всего там размещено 40 прививочных пунктов. Такую информацию предоставила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

— Свыше 30 тысяч граждан пожилого возраста получили прививку от COVID-19 в клубах «Активное долголетие». Запись на процедуру несложная. Для этого нужно позвонить в клуб, либо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства, — объяснила зампредседателя правительства Московской области — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, до процедуры вакцинации, нужно заполнить анкету, а также пройти осмотр у медицинского специалиста, отмечает РИАМО. Как подчеркнула министр, чтобы сохранить здоровье и безопасность участников областного проекта на занятия в помещениях клубов и на экскурсии допускаются только те, кто может предъявить справку о прохождении вакцинации или наличии антител. Она также добавила, что всего в программе «Активное долголетие» в Московской области принимают участие около 65 тысяч представителей старшего поколения.