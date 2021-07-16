Более 200 человек погибли при протестах в ЮАР

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При беспорядках в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг погибли 212 человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра при президенте страны Кумбудзо Нтшавени в пятницу, 16 июля.

— Получили сообщения еще о шести смертях. Общее число погибших в провинции Гаутенг составило 32, было произведено еще 137 задержаний, — рассказала она.

Всего в Гаутенге задержали 862 протестующих, а в Квазулу-Натал — 1692 человека. При этом ситуация в провинциях нормализуется, приводит слова Нтшавени РИА Новости.

Протестные акции начались в стране после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы за отказ от дачи показаний в рамках антикоррупционного расследования его деятельности.

Зума был взят под стражу 7 июля. Протесты его сторонников начались на следующий день, во время них протестующие сжигали машины, блокировали улицы и грабили магазины. 15 июля власти ЮАР сообщили о планах мобилизовать военные резервы и развернуть более 25 тысяч солдат, чтобы остановить беспорядки на улицах городов.

Похожий случай произошел 14 июля на Украине, где бывшие представители силовых структур пытались штурмовать здание парламента в Киеве во время акции протеста у Верховной рады. Они вышли на улицы с требованием пересчета пенсий, так как, по их словам, они получают в несколько раз меньше положенного. Полиция, пытаясь остановить протестующих, применила слезоточивый газ, после чего завязалась драка.