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Доктор назвал признаки теплового удара

Лала Манушакян

Общество
Доктор назвал признаки теплового удара
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, как распознать тепловой удар. Врач перечислил следующие симптомы: учащенное сердцебиение или дыхание, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения

Чтобы спасти себя от перегревания, следует находиться в тени, проветривать помещение и пить достаточное количество воды. Хомяков добавил, что температура воздуха не должна быть выше температуры человеческого тела — это может привести к осложнениям. Также опасны резкие перепады температур для неадаптированного человека, сообщает РИА Новости.

Врач напомнил, что коронавирусная инфекция при 60 градусов Цельсии живет в организме примерно час, а при 30 градусной жаре — несколько минут. На пляжах и курортных зонах все же следует помнить о социальной дистанции, добавил врач.

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