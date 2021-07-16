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Путин констатировал восстановление российской экономики после пандемии

Татьяна Плотникова

Экономика
Путин констатировал восстановление российской экономики после пандемии
Фото: Администрация президента РФ

Последствия пандемии коронавирусной инфекции в России в целом преодолены, экономика восстановилась. Об этом в пятницу, 16 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи лидеров экономик форума АТЭС в формате видеоконференции.

Глава государства напомнил, что в России был реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Благодаря этому в 2021 году удалось уверенно выйти на положительную динамику экономического роста, рассказал Путин.

Российский лидер выразил готовность делиться с партнерами антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической и структурной политики.

Комментируя вопросы сотрудничества государств АТЭС, Владимир Путин подчеркнул актуальность взаимодействия в области цифровизации. Президент РФ предложил шире взглянуть на сотрудничество по цифровой повестке — с охватом таких направлений, как внедрение современных информационных технологий в медицине, образовании, социальной сфере, укрепление информационной безопасности и защита персональных данных.

Глава государства также отметил важность продолжения комплексной реализации дорожной карты АТЭС по цифровой экономике, к которой следует активнее подключать и бизнес-сообщество, сообщает пресс-служба Кремля.

13 июля Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили важнейшие темы международной и двусторонней повестки, включая санкции государств Запада, цены на газ и выделенные Белоруссии кредиты.

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