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Движение на площади Тверская Застава ограничат из-за дорожных работ

Татьяна Плотникова

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Движение на площади Тверская Застава ограничат из-за дорожных работ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Участников дорожного движения в Москве информируют о предстоящем кратковременном ограничении движения на площади Тверская Застава в центре столицы.

В период с 21:00 17 июля до 08:00 18 июля будет полностью перекрыто движение транспорта на участке площади от дома 66 по 1-й Брестской улице до дома 29, строение 2, по 1-й Тверской-Ямской улице.

В это же время будет ограничено до пяти полос движение на участке от дома 36, строение 1, по 1-й Тверской-Ямской улице до улицы Бутырский Вал, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на площади Тверская Застава ограничат из-за дорожных работФото: Дептранс

Схема дорожного движения изменится также на востоке и юге Москвы. В частности, с 19 июля до 28 августа будет ограничено движение на Свободном проспекте возле дома № 27. На участке проектируемого проезда № 475 от дома 13 (строение 3) до владения 13 в Канатчиковском проезде будут действовать ограничения с 20 июля по 25 августа.

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