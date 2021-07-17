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Российский фильм получил приз «Особый взгляд» в Каннах

Татьяна Плотникова

Развлечения
Российский фильм получил приз «Особый взгляд» в Каннах
Фото: instagram.com/kovalenkokira

Фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» удостоен главного приза в конкурсе «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля.

Картина рассказывает о событиях в городе Мизуре в Северной Осетии, куда мужчина перевез свою семью после трагических событий. Отец воспитывает сыновей и дочь в строгости, не отпуская от себя. Девушка строит планы побега, сообщает Variety.

«Особый взгляд» является второй по значимости (после основного конкурса) программой Каннского кинофестиваля. Победитель в данной программе получает поддержку во французском прокате.

Режиссер Кира Коваленко закончила мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Сняла ряд короткометражных фильмов, в полном метре ее дебютом стала картина «Софичка». Лента удостоена призов фестивалей «Дух огня», «Шелковый путь», «Горький fest».

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