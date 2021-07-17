Человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 76 Карта всех событий

Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом в субботу, 17 июля, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Авария с участием шести машин произошла в районе дома 76 на Кутузовском проспекте, погиб один человек, находившийся в автомобиле каршеринга. Также сообщается об одном пострадавшем. На месте происшествия работают оперативные службы.

Позднее в Госавтоинспекции Москвы уточнили, что погибший — предполагаемый виновник аварии. По предварительным данным, он выехал на встречную сторону движения. Не исключается, что водитель мог уснуть за рулем.

В результате ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны: в направлении области перекрыты четыре полосы, в центр — одна, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.