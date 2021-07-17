Кинотеатр «Художественный» покажет фильм «Остров» в память о Мамонове

Кадр из фильма «Остров»

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В столичном кинотеатре «Художественный» в воскресенье, 18 июля, состоятся показы фильма «Остров» в память об актере и музыканте Петре Мамонове.

Киносеансы пройдут в Большом зале кинотеатра. Зрители увидят драму режиссера Павла Лунгина, в которой Петр Мамонов сыграл старца Анатолия, сообщается на официальном сайте «Художественного».

За роль в «Острове» Мамонов был удостоен премий «Золотой орел» и «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» (2007 год).

Петр Мамонов заболел коронавирусом около двух недель назад, врачи подключили его к аппарату ИВЛ, и он находился в состоянии искусственной комы. Актер и музыкант скончался 15 июля в возрасте 70 лет.

Прощание с Петром Мамоновым пройдет в Донском монастыре, начало церемонии назначено на утро 17 июля.