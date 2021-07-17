Музей Победы подготовил экскурсию и спектакль к годовщине Сталинградской битвы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Московский Музей Победы приглашает интернет-пользователей в субботу, 17 июля, на онлайн-экскурсию и аудиоспектакль, посвященные годовщине начала Сталинградской битвы.

Она продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась полной победой советских войск. Сталинградская битва изменила историю и переломила ход всей Второй мировой войны.

Виртуальная экскурсия из цикла «Война глазами художника» посвящена битве за город на Волге. Зрители увидят диораму «Сталинградская битва. Соединение фронтов». Им расскажут об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны через призму работ художников-баталистов. Видеоролик размещен на YouTube-канале Музея Победы.

Аудиопостановка о Сталинградской битве адресована маленьким интернет-пользователям. Главные герои спектакля, домовенок и кот Васька, остаются в Сталинграде даже после начала боев, когда их хозяева покидают квартиру. Отважные герои защищают дом от врага, а потом восстанавливают его, чтобы вернувшейся семье было где жить. Аудиоспектакль также размещен на YouTube-канале Музея Победы.

17 июля и 1 августа Музей Победы представит экскурсию «Семь красок московского метро». Экскурсанты узнают о том, какими бывают типы станций и чем каждая из них украшена; особенности разных техник оформления (мозаика из камня и стекла, фреска, витраж и майолика). Кроме того, им расскажут о художниках, которые работали в метро.